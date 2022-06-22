В "Укрзализныце" предупредили о задержке поездов: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. На участке Задворье — Красное из рельсов сошел грузовой вагон, из-за этого ряд пассажирских поездов “Укрзализныци” задерживается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Цитата
“В результате схождения грузового вагона на участке Задворье — Красное, ожидаются задержки ряда пассажирских поездов. Время задержки можно отслеживать на сайте uz-vezemo.com, информация обновляется ежечасно. Железнодорожники уже работают над восстановлением габарита пути, движение не останавливается”, — говорится в сообщении.
Детали
Задерживаются, в частности, следующие поезда:
· № 18/17 Львов — Харьков;
· № 258/260 Ивано-Франковск — Чернигов, Сумы;
· № 26/236 Черновцы, Рахов — Одесса;
· № 60/59 Чоп — Киев;
· № 32/31 Перемышль — Запорожье;
· № 92/91 Львов — Киев;
· № 2/1 Ивано-Франковск — Харьков;
· № 12/11 Львов — Одесса;
· № 82/81 Ужгород — Киев;
· № 36/38 Перемышль, Ужгород — Одесса;
· № 56/55 Рахов — Киев;
· № 749/750 Киев — Львов, Киев — Вена.
Напомним
С 24 июня начнет курсировать новый региональный поезд Киев — Шостка.