В Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море

"На Чорному морі у селі Приморському в Одеській області – 24-26 градусів тепла, у місті Очакові Миколаївської області – 27 градусів тепла, у селі Хорли Херсонської області – 29 градусів. На Азовському морі у місті Генічеськ – 28 градусів тепла, у Бердянську та Маріуполі – по 28 градусів тепла", - зазначила вона.

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Нагадаємо, початок тижня в Україні буде переважно сухим та спекотним, місцями вдень — до 39 градусів тепла.