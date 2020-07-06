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В Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море

В Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море

Київ • УНН

 • 28006 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. За даними Укргідрометцентру найтепліше море на Херсонщині, а саме у селі Хорли, температура якого складає 29 градусів тепла. Про це у коментарі кореспонденту УНН розповіла провідний синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"На Чорному морі у селі Приморському в Одеській області – 24-26 градусів тепла, у місті Очакові Миколаївської області – 27 градусів тепла, у селі Хорли Херсонської області – 29 градусів. На Азовському морі у місті Генічеськ – 28 градусів тепла, у Бердянську та Маріуполі – по 28 градусів тепла", - зазначила вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українцям порадили, як безпечно відпочити на морі під час пандемії

Нагадаємо, початок тижня в Україні буде переважно сухим та спекотним, місцями вдень — до 39 градусів тепла.

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