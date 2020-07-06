В Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. По данным Укргидрометцентра самое теплое море в Херсонской области, а именно в селе Хорлы, температура которого составляет 29 градусов тепла. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.
"На Черном море в селе Приморском в Одесской области – 24-26 градусов тепла, в городе Очакове Николаевской области – 27 градусов тепла, в селе Хорлы Херсонской области – 29 градусов. На Азовском море в городе Геническ – 28 градусов тепла, в Бердянске и Мариуполе – по 28 градусов тепла", - отметила она.
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Напомним, начало недели в Украине будет преимущественно сухим и жарким, местами днем – до 39 градусов тепла.