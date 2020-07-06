В Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 58981 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 83271 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 115064 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 123613 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 125371 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 165773 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 120322 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 152658 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104856 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103032 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море

В Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море

Киев  •  УНН

 • 27994 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. По данным Укргидрометцентра самое теплое море в Херсонской области, а именно в селе Хорлы, температура которого составляет 29 градусов тепла. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"На Черном море в селе Приморском в Одесской области – 24-26 градусов тепла, в городе Очакове Николаевской области – 27 градусов тепла, в селе Хорлы Херсонской области – 29 градусов. На Азовском море в городе Геническ – 28 градусов тепла, в Бердянске и Мариуполе – по 28 градусов тепла", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам посоветовали, как безопасно отдохнуть на море во время пандемии

Напомним, начало недели в Украине будет преимущественно сухим и жарким, местами днем – до 39 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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