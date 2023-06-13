В "Укргідроенерго" розповіли, що буде з водопостачанням Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Вода у Каховському водосховищі продовжує спадати після знищення рф греблі минулого тижня. Також через підрив ГЕС постраждало водопостачання до Кримського півострова, яке можна відновити не раніше наступного року та після деокупації. Про це повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота для CNN, передає УНН.
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"Зрозуміло, що Кримський канал буде осушений, води там бути не може. Коли буде деокупація Криму, ми будемо вирішувати питання комплексно - вирішення проблеми водопостачання наших чотирьох областей і Криму. Я думаю, що це буде не раніше наступного року, після повені", - зазначив генеральний директор "Укргідроенерго".
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Також Сирота зазначив, що "станом на 12 червня водосховище зменшилося на 50%".
"Щодо об'єму, то за нашими оцінками, у Каховському водосховищі води на 60-70% менше, ніж було до вибуху", - додав він.
Сирота зазначив, у разі якщо деокупація з якихось причин не відбудеться, то канал перекриють, аби в першу чергу забезпечити водою Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку та Миколаївську області.
Нагадаємо
6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.
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