В "Укргидроэнерго" рассказали, что будет с водоснабжением Крыма

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"Понятно, что Крымский канал будет осушен, воды там быть не может. Когда будет деоккупация Крыма, мы будем решать вопрос комплексно - решение проблемы водоснабжения наших четырех областей и Крыма. Я думаю, что это будет не раньше следующего года, после наводнения", - отметил генеральный директор Укргидроэнерго.

Детали

Также Сирота сказал, что "по состоянию на 12 июня водохранилище уменьшилось на 50%".

"Что касается объема, то по нашим оценкам, в Каховском водохранилище воды на 60-70% меньше, чем было до взрыва", - добавил он.

Сирота отметил, в случае если деоккупация по каким-то причинам не произойдет, то канал перекроют, чтобы в первую очередь обеспечить водой Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Николаевскую области.

Напомним

6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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