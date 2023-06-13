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В "Укргидроэнерго" рассказали, что будет с водоснабжением Крыма

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Вода в Каховском водохранилище продолжает спадать после уничтожения рф плотины на прошлой неделе. Также из-за подрыва ГЭС пострадало водоснабжение Крымского полуострова, которое можно восстановить не раньше следующего года и после деоккупации. Об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота для CNN, передает УНН.

В "Укргидроэнерго" рассказали, что будет с водоснабжением Крыма

Цитата

"Понятно, что Крымский канал будет осушен, воды там быть не может. Когда будет деоккупация Крыма, мы будем решать вопрос комплексно - решение проблемы водоснабжения наших четырех областей и Крыма. Я думаю, что это будет не раньше следующего года, после наводнения", - отметил генеральный директор Укргидроэнерго.

Детали

Также Сирота сказал, что "по состоянию на 12 июня водохранилище уменьшилось на 50%".

"Что касается объема, то по нашим оценкам, в Каховском водохранилище воды на 60-70% меньше, чем было до взрыва", - добавил он.

Сирота отметил, в случае если деоккупация по каким-то причинам не произойдет, то канал перекроют, чтобы в первую очередь обеспечить водой Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Николаевскую области.

Напомним

6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит. 

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