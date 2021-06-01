В Україну знов завезли імпортну курятину з сальмонелою

Цитата

“До Головного управління Держпродспоживслужби в Івано- Франківській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів RASFF від 27.05.2021 р. № 2021.2582-fup1 стосовно виявлення Salmonella Enteritidis у курятині, що експортувалась з Польщі (виробник: Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna, Rojewo; відправник: Mitmar Sp. z o.o., Glowno), після чого зазначену продукцію перероблено на м’ясо механічного обвалювання та надіслано до України (отримувач: ТОВ „Фішзахід“, вул. Городоцька, 355Г, м. Львів, 79040)”, — йдеться у повідомленні.

Держпродспоживслужба закликала українських операторів ринку вилучити таку продукцію з обігу.

Доповнення

У січні в Україні були виявлені курячі крильця з сальмонелою, які також завезли з Польші.

Довідка

Сальмонельоз — гостра кишкова інфекція тварин і людини, що викликається бактерією сальмонелою. Характеризується розвитком інтоксикації та ураженням шлунково-кишкового тракту. При тяжкому перебігу хвороби спостерігаються зневоднення, збільшення печінки і селезінки. Можливий розвиток ниркової недостатності.

До теми

Виробник курятини “Наша Ряба” — єдиний в Україні, хто пройшов незалежний тест на відсутність антибіотиків у своїй продукції.