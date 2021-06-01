В Україну знов завезли імпортну курятину з сальмонелою

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 31874 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 112591 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 154053 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 137823 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 144215 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 100379 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 84399 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 189792 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88819 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 283623 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 70826 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 12682 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 25673 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 34462 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 51014 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 155949 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 189760 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 283597 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 450477 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 436174 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 8556 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 34158 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 39557 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 39962 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 40870 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

В Україну знов завезли імпортну курятину з сальмонелою

Київ • УНН

 • 22447 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. В Україні виявлено курятину з сальмонелою польського походження. Про це повідомили в Управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, передає УНН.

В Україну знов завезли імпортну курятину з сальмонелою

Цитата

“До Головного управління Держпродспоживслужби в Івано- Франківській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів RASFF від 27.05.2021 р. № 2021.2582-fup1 стосовно виявлення Salmonella Enteritidis у курятині, що експортувалась з Польщі (виробник: Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna, Rojewo; відправник: Mitmar Sp. z o.o., Glowno), після чого зазначену продукцію перероблено на м’ясо механічного обвалювання та надіслано до України (отримувач: ТОВ „Фішзахід“, вул. Городоцька, 355Г, м. Львів, 79040)”, — йдеться у повідомленні.

Держпродспоживслужба закликала українських операторів ринку вилучити таку продукцію з обігу.

Доповнення

У січні в Україні були виявлені курячі крильця з сальмонелою, які також завезли з Польші.

Довідка

Сальмонельоз — гостра кишкова інфекція тварин і людини, що викликається бактерією сальмонелою. Характеризується розвитком інтоксикації та ураженням шлунково-кишкового тракту. При тяжкому перебігу хвороби спостерігаються зневоднення, збільшення печінки і селезінки. Можливий розвиток ниркової недостатності.

До теми

Виробник курятини “Наша Ряба” — єдиний в Україні, хто пройшов незалежний тест на відсутність антибіотиків у своїй продукції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45