В Украину снова завезли импортную курятину с сальмонеллой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Украине обнаружено курятину с сальмонеллой польского происхождения. Об этом сообщили в Управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, передает УНН.
Цитата
"В Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области поступило информационное сообщение системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах RASFF от 27.05.2021 г. № 2021.2582-fup1 по выявлению Salmonella Enteritidis в курятине, что экспортировалась из Польши (производитель: Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna, Rojewo; отправитель: Mitmar Sp. z oo, Glowno), после чего указанную продукцию переработано на мясо механической обвалки и направлено в Украину (получатель ООО "Фишзахид", ул. Городецкая, 355Г., г. Львов, 79040)", - говорится в сообщении.
Госпродпотребслужба призвала украинских операторов рынка изъять такую продукцию из оборота.
Дополнение
В январе в Украине были обнаружены куриные крылышки с сальмонеллой, которые также завезли из Польши.
Справка
Сальмонеллез - острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая бактерией сальмонеллой. Характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности.
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