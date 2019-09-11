В Україну цього тижня прийде похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. В Україні до кінця робочого тижня утримуватиметься суха погода, у суботу місцями дощитиме. Температура вночі місцями знизиться до 8 градусів тепла, також очікується зниження денної температури до 18-23°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні дві доби збережеться суха та тепла погода: температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 18°, вдень 24-29°. В суботу у західних, північних, вдень також і в центральних областях місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза, на решті території без опадів; в Україні, крім півдня та сходу, очікується зниження денної температури до 18-23°", - повідомили синоптики.
Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с, завтра у Приазовї та Криму окремі пориви 15-18 м/с.
Нагадаємо, 11 вересня в Україні тепла і суха погода.