В Украину на этой неделе придет похолодание
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Украине до конца рабочей недели будет удерживаться сухая погода, в субботу местами дождь. Температура ночью местами снизится до 8 градусов тепла, также ожидается снижение дневной температуры до 18-23°. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В последующие двое суток сохранится сухая и теплая погода: температура ночью 8-13°, на побережье морей до 18°, днем 24-29°. В субботу в западных, северных, днем также и в центральных областях местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза, на остальной территории без осадков; в Украине, кроме юга и востока, ожидается снижение дневной температуры до 18-23°", - сообщили синоптики.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с, завтра в Приазовье и Крыму отдельные порывы 15-18 м/с.
Напомним, 11 сентября в Украине теплая и сухая погода.