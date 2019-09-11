В Украину на этой неделе придет похолодание

"В последующие двое суток сохранится сухая и теплая погода: температура ночью 8-13°, на побережье морей до 18°, днем 24-29°. В субботу в западных, северных, днем также и в центральных областях местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза, на остальной территории без осадков; в Украине, кроме юга и востока, ожидается снижение дневной температуры до 18-23°", - сообщили синоптики.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с, завтра в Приазовье и Крыму отдельные порывы 15-18 м/с.

Напомним, 11 сентября в Украине теплая и сухая погода.