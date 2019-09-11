В Україні сьогодні тепла і суха погода
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. В Україні у середу, 11 вересня, тепла і суха погода. Повітря вдень прогріється до 29 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"11 вересня в Україні буде утримуватись суха та тепла погода", - зазначили синоптики.
Вітер очікується південно-східний та східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї та Криму окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°, на крайньому сході країни та в Карпатах 5-8° тепла; вдень в Україні 24-29°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на найближчі кілька днів.