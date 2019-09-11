В Украине сегодня теплая и сухая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Украине в среду, 11 сентября, теплая и сухая погода. Воздух днем прогреется до 29 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"11 сентября в Украине будет удерживаться сухая и теплая погода", - отметили синоптики.
Ветер ожидается юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, в Приазовье и Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, на крайнем востоке страны и в Карпатах 5-8° тепла; днем в Украине 24-29°.
Напомним, синоптики дали прогноз на ближайшие несколько дней.