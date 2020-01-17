В Україну приїде голова ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Наступного тижня в Україну приїде діючий голова ОБСЄ, прем’єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рама. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
“19-21 січня в Україні з робочим візитом перебуватиме Діючий голова ОБСЄ, Прем’єр-міністр і Міністр європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рама. 20 січня планується зустріч Міністра закордонних справ України В. Пристайка з Діючим головою ОБСЄ Е. Рамою”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється також, що о 10:30 20 січня відбулась спільна прес-конференція Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка та Діючого голови ОБСЄ.
Нагадаємо, другий Президент України Леонід Кучма зустрівся 14 січня зі спеціальним представником діючого глави ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Хайді Грау.