Кучма зустрівся зі спецпредставником глави ОБСЄ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Другий Президент України Леонід Кучма зустрівся сьогодні, 14 січня, зі спеціальним представником діючого глави ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Хайді Грау. Сторони поговорили про імплементацію "мінських угод" та реалізацію домовленостей у "нормандському форматі". Про це повідомляє прессекретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook, інформує УНН.
"У розмові йшлося про перебіг імплементації Мінських угод та реалізації домовленостей лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі. Обговорили порядок денний першого засідання ТКГ в 2020 році, яке має відбутися 16 січня у Мінську. Відзначили важливість взаємного звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час спілкування Леонід Кучма поінформував щодо недотримання режиму тиші з боку незаконних збройних формувань бойовиків, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені українські військові.
"Цілковите припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань та техніки, відновлення контролю над кордоном – лише з цього може розпочатися повернення миру", - наголосив Леонід Кучма.
Як повідомлялося раніше в УНН, перше у цьому році засідання ТКГ в Мінську відбудеться 16 січня - Оліфер.