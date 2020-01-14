Перше у цьому році засідання ТКГ в Мінську відбудеться 16 січня - Оліфер
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Мінську в цьому році перше засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 16 січня. Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook, передає УНН.
Оліфер, повідомляє, що сьогодні в Києві другий президент України Леонід Кучма зустрівся зі спеціальним представником діючого глави ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Хайді Грау.
“У розмові йшлося про перебіг імплементації Мінських угод та реалізації домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі. Обговорили порядок денний першого засідання ТКГ в 2020 році, яке має відбутися 16 січня у Мінську. Відзначили важливість взаємного звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня 2019 року”, — написала Оліфер.
За її словами, під час спілкування Леонід Кучма поінформував щодо недотримання режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені українські військові.
“Цілковите припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань та техніки, відновлення контролю над кордоном — лише з цього може розпочатися повернення миру”, — наголосив Кучма.
Нагадаємо, Україна постійно пропонує змінити Мінські домовленості, проте Росія жодного разу на це не погодилась.