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5 марта, 15:49 • 129129 просмотра

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Первое в этом году заседание ТКГ в Минске состоится 16 января - Олифер

Первое в этом году заседание ТКГ в Минске состоится 16 января - Олифер

Киев  •  УНН

 • 10450 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В Минске в этом году первое заседание Трехсторонней контактной группы состоится 16 января. Об этом сообщила прессекретар представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

Олифер, сообщает, что сегодня в Киеве второй президент Украины Леонид Кучма встретился со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

“В разговоре речь шла о ходе имплементации Минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже. Обсудили повестку дня первого заседания ТКГ в 2020 году, которое должно состояться 16 января в Минске. Отметили важность взаимного освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря 2019 года”, — написала Олифер.

По ее словам, во время общения Леонид Кучма сообщил о несоблюдении режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО, в результате обстрелов есть погибшие и раненые украинские военные.

“Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей — только из этого может начаться возвращение мира”, — подчеркнул Кучма.

Напомним, Украина постоянно предлагает изменить Минские договоренности, однако Россия ни разу на это не согласилась.

Украинские Национальные Новости

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