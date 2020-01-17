В Украину приедет председатель ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. На следующей неделе в Украину приедет действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рама. Об этом сообщает пресс служба МИД Украины, передает УНН.
“19-21 января в Украине с рабочим визитом будет находиться Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рама. 20 января планируется встреча Министра иностранных дел Украины В. Пристайко с действующим председателем ОБСЕ Э. Рамой”, — говорится в сообщении.
Сообщается также, что в 10:30 20 января состоялась совместная пресс-конференция Министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и действующего председателя ОБСЕ.
Напомним, второй Президент Украины Леонид Кучма встретился 14 января со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Хайди Грау.