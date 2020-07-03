В Україну після карантинної паузи повертається жіночий футбол
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Вчора, 2 липня, Виконком УАФ ухвалив рішення про рестарт сезону в елітному дивізіоні жіночого чемпіонату. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає УНН.
Таким чином, чемпіонат України з футболу серед жіночих команд вищої ліги сезону-2019/2020 поновлено:
- у форматі згідно з чинним регламентом змагань (із відповідними змінами) із загальною кількістю учасників до 200 осіб;
- за умови дотримання рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів, встановлених постановою головного державного санітарного лікаря України № 27 від 26 травня 2020 року "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19";
- із проведенням матчів у регіонах, в яких здійснюється послаблення протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, до Дня незалежності на Київщині відкриють понад 20 нових футбольних полів та майданчиків.