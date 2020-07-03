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В Україну після карантинної паузи повертається жіночий футбол

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Вчора, 2 липня, Виконком УАФ ухвалив рішення про рестарт сезону в елітному дивізіоні жіночого чемпіонату. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає УНН.

Таким чином, чемпіонат України з футболу серед жіночих команд вищої ліги сезону-2019/2020 поновлено:

- у форматі згідно з чинним регламентом змагань (із відповідними змінами) із загальною кількістю учасників до 200 осіб;

- за умови дотримання рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів, встановлених постановою головного державного санітарного лікаря України № 27 від 26 травня 2020 року "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19";

- із проведенням матчів у регіонах, в яких здійснюється послаблення протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, до Дня незалежності на Київщині відкриють понад 20 нових футбольних полів та майданчиків.

Українські Національні Новини

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