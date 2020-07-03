В Украину после карантинной паузы возвращается женский футбол
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Вчера, 2 июля, Исполком УАФ принял решение о рестарт сезона в элитном дивизионе женского чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает УНН.
Таким образом, чемпионат Украины по футболу среди женских команд высшей лиги сезона-2019/2020 возобновлен:
- в формате согласно действующему регламенту соревнований (с соответствующими изменениями) с общим количеством участников до 200 человек;
- при условии соблюдения рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий, установленных постановлением главного государственного санитарного врача Украины № 27 от 26 мая 2020 года "Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при организации и проведении футбольных матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19";
- с проведением матчей в регионах, в которых осуществляется ослабление противоэпидемических мероприятий.
Напомним, ко Дню независимости в Киевской области откроют более 20 новых футбольных полей и площадок.