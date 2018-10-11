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В Україну намагався потрапити грузинський кримінальний авторитет

В Україну намагався потрапити грузинський кримінальний авторитет

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Прикордонники Одеського прикордонного загону спільно представниками Служби безпеки України та Нацполіції упередили пропуск на територію України іноземного кримінального авторитета. Про це повідомили у прес-службі Одеського прикордонного загону, передає УНН.

"Громадянина було затримано в міжнародному пункті пропуску "Чорноморський морський порт" під час оформлення пасажирів рейсу, які прибули з Грузії", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці, звернувши увагу на нервову поведінку одного з пасажирів, вирішили провести стосовно нього поглиблений контроль. Під час детального вивчення його документів з’ясувалося, що 48-річний громадянин Грузії є кримінальним авторитетом, який 28 років провів за гратами.

Наразі іноземцю відмовлено у перетині кордону та заборонено в’їзд на територію України.

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Нагадаємо, крадія, розшукуваного у Молдові, та викрадений в Італії мотоцикл Suzuki виявили українські прикордонники у пункті пропуску "Бачівськ". 

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