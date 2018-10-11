В Украину пытался попасть грузинский криминальный авторитет

"Гражданин был задержан в международном пункте пропуска "Черноморский морской порт" во время оформления пассажиров рейса, прибывших из Грузии", – говорится в сообщении.

Правоохранители, обратив внимание на нервное поведение одного из пассажиров, решили провести в отношении него углубленный контроль. Во время детального изучения его документов выяснилось, что 48-летний гражданин Грузии является криминальным авторитетом, который 28 лет провел за решеткой.

Сейчас иностранцу отказано в пересечении границы и запрещен въезд на территорию Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину не пропустили двух россиян с георгиевской лентой на чемодане

Напомним, вора, разыскиваемого в Молдове, и похищенный в Италии мотоцикл Suzuki обнаружили украинские пограничники в пункте пропуска "Бачевск".