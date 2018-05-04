В Україну не пропустили двох росіян з георгіївською стрічкою на валізі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" не пропустили в Україну двох росіян, чоловіка і жінку, у яких на багажі були прикріплені георгіївські стрічки. Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян у Facebook, передає УНН.
“Учора ввечері до аеропорту Бориспіль із Мінська прилетіли двоє молодих людей, чоловік та жінка, громадяни РФ. Обоє прибули з приватною метою, мали достатньо коштів для перебування в Україні та зворотні квитки. Але на багажі туристів були прикріплені георгіївські стрічки, які заборонені в Україні”, — повідомив О.Слободян.
За його словами, на прохання прикордонників зняти символіку росіяни відреагували негативно.
“У зв’язку з цим прикордонники відмовили даним особам в перетині кордону і зворотнім рейсом вони повернулися до Мінська”, — зазначив речник ДПСУ.
Як повідомляв УНН, у Карпатах білоруських туристів оштрафували за георгіївську стрічку.
Нагадаємо, 15 червня 2017 року набув чинності закон України “Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки”.