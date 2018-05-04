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В Украине не пропустили двух россиян с георгиевской лентой на чемодане

Киев • УНН

 • 16111 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Пограничники в аэропорту "Борисполь" не пропустили в Украину двух россиян, мужчину и женщину, у которых на багаже ​​были прикреплены георгиевские ленты. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в Facebook, передает УНН.

В Украине не пропустили двух россиян с георгиевской лентой на чемодане

"Вчера вечером в аэропорт Борисполь из Минска прилетели двое молодых людей, мужчина и женщина, граждане РФ. Оба прибыли в личных целях, имели достаточно средств для пребывания в Украине и обратные билеты. Но на багаже ​​туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены в Украине", - сообщил О.Слободян.

По его словам, на просьбу пограничников снять символику россияне отреагировали негативно.

"В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы и обратным рейсом они вернулись в Минск", - отметил представитель ГПСУ.

Как сообщал УНН, в Карпатах белорусских туристов оштрафовали за георгиевскую ленту.

Напомним, 15 июня 2017 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты".

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