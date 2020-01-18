В Україну хотіли провезти 85 кг червоної ікри, заховавши у жіночих речах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У пункті пропуску "Нові Яриловичі" українські прикордонники виявили 85 кг лососевої ікри на суму понад 100 тисяч грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
"Червону ікру на понад 100 тис. грн намагалися ввезти в Україну з порушенням законодавства", - йдеться у повідомленні.
Інцидент стався 18 січня о 6:00. Зазначається, що мікроавтобус Mercedes приїхав з Білорусі, а під час проходження контролю водій транспортного засобу обрав "зелений коридор", чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон.
"В автомобілі також знаходилась пасажирка – громадянка України 1959 року народження. Під час поглибленого огляду автомобіля, в особистих речах жінки, прикордонний наряд спільно з інспектором митниці виявили 85 кг лососевої ікри", - повідомили у Держприкордонслужбі.
Товар на суму 102 тисячі гривень вилучено співробітниками ДФС.
Наразі порушницю притягнуто до відповідальності та призначено покарання у вигляді сплати штрафу.
Нагадаємо, що в автомобільному пункті пропуску Сеньківка в пластиковій ємності з фарбою виявили поліетиленовий пакет, в якому розміщувались 18 кілограмів червоної ікри.