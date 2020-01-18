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В Украину хотели провезти 85 кг красной икры, спрятав в женских вещах

Киев • УНН

 • 13086 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В пункте пропуска "Новые Яриловичи" украинские пограничники обнаружили 85 кг лососевой икры на сумму более 100 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

В Украину хотели провезти 85 кг красной икры, спрятав в женских вещах

"Красную икру более чем на 100 тыс. грн пытались ввезти в Украину с нарушением законодательства", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 18 января в 6:00. Отмечается, что микроавтобус Mercedes приехал из Беларуси, а во время прохождения контроля водитель транспортного средства выбрал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу.

"В автомобиле также находилась пассажирка - гражданка Украины 1959 года рождения. Во время углубленного осмотра автомобиля, в личных вещах женщины, пограничный наряд совместно с инспектором таможни обнаружили 85 кг лососевой икры", - сообщили в Госпогранслужбе.

Товар на сумму 102 тысячи гривен изъято сотрудниками ГФС.

Сейчас нарушительница привлечена к ответственности, ей назначено наказание в виде уплаты штрафа.

Напомним, что в автомобильном пункте пропуска Сеньковка в пластиковой емкости с краской обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором размещались 18 килограммов красной икры.

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