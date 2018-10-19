В Україну іде похолодання

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. З неділі, 21 жовтня, у західних і північних областях України спостерігатиметься зниження температури вночі 3-5°, вдень від 11 до 13°. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

“21 жовтня у західній частині, вдень і в північних областях та на крайньому сході країни очікується невеликий дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, 21 жовтня у північній частині 1-6° тепла; вдень 21 жовтня у південній частині 13-18°, на решті території 9-14°”, — йдеться у повідомленні.

В Карпатах 21 жовтня невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У столичному регіоні 21 жовтня місцями невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.

“22-23 жовтня у східних областях, Приазов’ї, 23 жовтня і в західних та місцями в північних областях невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом. Температура у південних та східних областях вночі 5-10°, вдень 11-17°; на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 8-14° тепла, 23 жовтня на заході країни 6-11°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 22 жовтня 5-10°, 23 жовтня 1-6° тепла”, — свідчать дані Укргідрометеоцентру.

У Київській області 22 жовтня без опадів, а 23 жовтня вдень ймовірний місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують теплу і малосніжну наступну зиму. Тим часом "бабине літо", яке почалось 8 жовтня, вже йде на спад.

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