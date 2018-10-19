В Україну іде похолодання

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. З неділі, 21 жовтня, у західних і північних областях України спостерігатиметься зниження температури вночі 3-5°, вдень від 11 до 13°. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.