В Украину идет похолодание

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. С воскресенья, 21 октября, в западных и северных областях Украины будет наблюдаться снижение температуры ночью 3-5 °, днем ​​от 11 до 13 °. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

“21 октября в западной части, днем ​​и в северных областях и на крайнем востоке страны ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9 ° тепла, 21 октября в северной части 1-6 ° тепла; днем 21 октября в южной части 13-18 °, на остальной территории 9-14 °”, - говорится в сообщении.

В Карпатах 21 октября небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью около 0°, днем ​​1-6° тепла.

В столичном регионах 21 октября местами небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с.

“22-23 октября в восточных областях, Приазовье, 23 октября и в западных и местами в северных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура в южных и восточных областях ночью 5-10°, днем ​​11-17°; на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем ​​8-14° тепла, 23 октября на западе страны 6-11°; в Карпатах ночью около 0°, lнем 22 октября 5-10°, 23 октября 1-6° тепла”, - свидетельствуют данные Укргидрометеоцентрf.

В Киевской области 22 октября без осадков, а 23 октября lнем вероятны местами небольшие осадки. Температура ночью 1-6 ° тепла, днем ​​8-13°.

Напомним, синоптики прогнозируют теплую и малоснежную следующую зиму. Между тем “бабье лето”, которое началось 8 октября, уже идет на спад.

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