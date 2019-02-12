В українського полоненого моряка Ейдера не підтвердився гепатит
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. В українського військовополоненого моряка Андрія Ейдера, на щастя, не підтвердився діагноз "гепатит". Про це повідомила адвокат Олександра Маркова, передає УНН.
"На щастя, зі слів лікаря, гепатит не підтвердився. І це, дійсно, прекрасна новина. Звичайно, не доводиться говорити про якість наданого раніше епікризу з Матроської тиші, та й в цілому про інформованість поранених військовополонених з боку ФСВП про стан їх здоров'я, але, тим не менш, Андрій здоровий і це головне", - повідомила вона.
Нагадаємо, адвокат Микола Полозов заявив, що його підзахисного українського військовополоненого моряка Андрія Ейдера могли заразити гепатитом В у "Матроській тиші".
Як повідомляв УНН, адвокат військовополоненого українського моряка Андрія Ейдера Олександра Маркова зустрілася зі своїм підзахисним в московському СІЗО "Лефортово", де оглянула епікриз, виданий Андрію в "Матроській тиші". Аналізи датовані 20-м листопада, майже за тиждень до того, як моряка захопили.