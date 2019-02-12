В украинского пленного моряка Эйдера не подтвердился гепатит

“К счастью, со слов врача, гепатит не подтвердился. И это, действительно, прекрасная новость. Конечно, не приходится говорить о качестве предоставленного ранее эпикриза из Матросской тишины, да и в целом об информированности раненых военнопленных со стороны ФСИНа о состоянии их здоровья, но, тем не менее, Андрей здоров и это главное”, - сообщила она.

Напомним, адвокат Николай Полозов заявил, что его подзащитного украинского военнопленного моряка Андрея Эйдера могли заразить гепатитом В в "Матросской тишине".

Как сообщал УНН, адвокат военнопленного украинского моряка Андрея Эйдера Александра Маркова встретилась со своим подзащитным в московском СИЗО "Лефортово", где осмотрела эпикриз, выданный Андрею в "Матросской тишине". Анализы датированы 20-м ноября, почти за неделю до того, как моряка захватили.