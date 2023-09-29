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В українських ВНЗ не будуть скасовувати спеціальність “екологія”

В українських ВНЗ не будуть скасовувати спеціальність “екологія”

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. "Екологія" залишається самостійною спеціальністю в освітньому процесі України. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець після перемовин з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, передає УНН.

Цитата

“Після продуктивних обговорень з моїм колегою Оксеном Лісовим ми дійшли згоди, що євроінтеграційний шлях, яким ми рухаємось, потребуватиме ще більшої уваги до питань збереження та захисту довкілля”, — зазначив Стрілець на своїй сторінці у Facebook.

На думку міністра повоєнне відновлення, екологічний менеджмент промислових підприємств та закладення розуміння принципів сталого розвитку точно потребуватиме фахівців в області екології. Вони не з’являться, навчаючись за програмами з біології, або географії.

До того ж кожна ланка, від інженера-еколога, викладача до співробітника міністерства має бути невід’ємною частиною освітньої архітектури, без якої неможливий розвиток України за сучасними європейськими стандартами, наголошує Стрілець.

Доповнення

У 2023 році до українських ВНЗ надійшло 3740 заяв про вступ на навчання за спеціальністю “Екологія” за освітнім ступенем бакалавра. 935 вступників отримали рекомендації для вступу на бюджетну форму.

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Раніше

На сайті Міністерства освіти і науки України 8 серпня 2023 року опублікували проєкт Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, яким передбачено об'єднання спеціальностей як "Екологія" і "Географія" в одну спеціальність "Географія та екологія". Ініціатива вже отримала критику від екологів та експертів інших спеціальностей, дотичних до охорони природи.

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