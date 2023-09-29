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В украинских вузах не будут отменять специальность "экология"

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. "Экология" остается самостоятельной специальностью в образовательном процессе Украины. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец после переговоров с министром образования и науки Оксеном Лисовым, передает УНН.

Цитата

“После продуктивных обсуждений с моим коллегой Оксеном Лисовым мы пришли к согласию, что евроинтеграционный путь, по которому мы движемся, потребует еще большего внимания к вопросам сохранения и защиты окружающей среды”, — отметил Стрелец на своей странице в Facebook.

По мнению министра, послевоенное восстановление, экологический менеджмент промышленных предприятий и закладка понимания принципов устойчивого развития точно потребует специалистов в области экологии. Они не появятся, обучаясь по программам по биологии или географии.

К тому же каждое звено, от инженера-эколога, преподавателя до сотрудника министерства должно быть неотъемлемой частью образовательной архитектуры, без которой невозможно развитие Украины по современным европейским стандартам, отмечает Стрелец.

Дополнение

В 2023 году в украинские ВУЗы поступило 3740 заявлений о поступлении на обучение по специальности “Экология” по образовательной степени бакалавра. 935 поступающих получили рекомендации для поступления на бюджетную форму.

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Ранее

На сайте Министерства образования и науки Украины 8 августа 2023 года опубликовали проект Перечня отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, которым предусмотрено объединение специальностей как "Экология" и "География" в одну специальность "География и экология". Инициатива уже получила критику от экологов и экспертов других специальностей, касающихся охраны природы.

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