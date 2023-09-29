В украинских вузах не будут отменять специальность "экология"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. "Экология" остается самостоятельной специальностью в образовательном процессе Украины. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец после переговоров с министром образования и науки Оксеном Лисовым, передает УНН.
Цитата
“После продуктивных обсуждений с моим коллегой Оксеном Лисовым мы пришли к согласию, что евроинтеграционный путь, по которому мы движемся, потребует еще большего внимания к вопросам сохранения и защиты окружающей среды”, — отметил Стрелец на своей странице в Facebook.
По мнению министра, послевоенное восстановление, экологический менеджмент промышленных предприятий и закладка понимания принципов устойчивого развития точно потребует специалистов в области экологии. Они не появятся, обучаясь по программам по биологии или географии.
К тому же каждое звено, от инженера-эколога, преподавателя до сотрудника министерства должно быть неотъемлемой частью образовательной архитектуры, без которой невозможно развитие Украины по современным европейским стандартам, отмечает Стрелец.
Дополнение
В 2023 году в украинские ВУЗы поступило 3740 заявлений о поступлении на обучение по специальности “Экология” по образовательной степени бакалавра. 935 поступающих получили рекомендации для поступления на бюджетную форму.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возвращается география, а история Украины теперь обязательна: что еще надо знать о Мультитесте-2024
Ранее
На сайте Министерства образования и науки Украины 8 августа 2023 года опубликовали проект Перечня отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, которым предусмотрено объединение специальностей как "Экология" и "География" в одну специальность "География и экология". Инициатива уже получила критику от экологов и экспертов других специальностей, касающихся охраны природы.