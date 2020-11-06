В українських поїздах почали оновлювати вагони СВ: з'явилися фото
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Укрзалізниця провела ремонт перших двох вагонів СВ, зокрема, оновила інтер'єр. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу компанії.
“Укрзалізниця відновила вагони СВ на власних потужностях у депо станції Каховка: повністю модернізовано кузов та оновлено інтер’єр, продовжено їх термін служби на 14 років. Відремонтований рухомий склад в кількості два вагони Укрзалізниця планує задіяти для перевезень пасажирів у напрямку Лисичанська”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цьогоріч заплановано оновлення таким ремонтом ще 3 вагони СВ та 24 переобладнати на вагони із меблями, що трансформуються.
“Капітально-відновлювальний ремонт одного вагона обійшовся Укрзалізниці в 11,5 млн грн. Це у половину менше, ніж придбати новий. Тепер оновлений рухомий склад має великий ресурс для використання — із початкових 28 його продовжено до 42 років”, — додали в компанії.
Нагадаємо, за інформацією Укрзалізниці, з 25 жовтня поїзди почали курсувати за зимовим графіком.