В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ: появились фото

"Укрзализныця обновила вагоны СВ на собственных мощностях в депо станции Каховка: полностью модернизировано кузов и обновлен интерьер, продлен их срок службы на 14 лет. Отремонтированный подвижной состав в количестве два вагона Укрзализныця планирует задействовать для перевозок пассажиров в направлении Лисичанска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году запланировано обновление таким ремонтом еще 3 вагонов СВ и 24 переоборудовать в вагоны с трансформирующийся мебелью.

"Капитально-восстановительный ремонт одного вагона обошелся Укрзализныци в 11,5 млн грн. Это в половину меньше, чем приобрести новый. Теперь обновленный подвижной состав имеет больший ресурс для использования - с начальных 28 был продлен до 42 лет", - добавили в компании.

Напомним, по информации Укрзализныци, с 25 октября поезда начали курсировать по зимнему графику.