В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ: появились фото

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Укрзализныця провела ремонт первых двух вагонов СВ, в частности, обновила интерьер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Укрзализныця обновила вагоны СВ на собственных мощностях в депо станции Каховка: полностью модернизировано кузов и обновлен интерьер, продлен их срок службы на 14 лет. Отремонтированный подвижной состав в количестве два вагона Укрзализныця планирует задействовать для перевозок пассажиров в направлении Лисичанска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году запланировано обновление таким ремонтом еще 3 вагонов СВ и 24 переоборудовать в вагоны с трансформирующийся мебелью.

"Капитально-восстановительный ремонт одного вагона обошелся Укрзализныци в 11,5 млн грн. Это в половину меньше, чем приобрести новый. Теперь обновленный подвижной состав имеет больший ресурс для использования - с начальных 28 был продлен до 42 лет", - добавили в компании.

Напомним, по информации Укрзализныци, с 25 октября поезда начали курсировать по зимнему графику.

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