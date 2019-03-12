В українських готелях хочуть позбутись телефонних автоматів та абонентських скриньок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У проекті змін до державних будівельних норм щодо готелів пропонується вилучити низку обов’язкових вимог щодо проектування в готелях таких приміщень та об’єктів як телефонні автомати, абонентські скриньки, каси купівлі театральних квитків, квитків на транспорт тощо. Зміни до ДБН вже затверджені та будуть опубліковані найближчим часом. Про це написав заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Прибираємо ще одну застарілу вимогу з чинних державних будівельних норм — обов’язкове проектування неактуальних в наш час приміщень в складі готелей. Наприклад, телефонні автомати, абонентські скриньки, театральні каси та каси квитків на транспорт, торгові кіоски. Це досі прописано у наших ДБН. Років 15 назад можливо це було ще актуально, проте зараз немає сенсу. При цьому залишається можливість проектування в складі готелей різних об’єктів обслуговування, якщо це передбачено завданням на проектування. Наприклад: магазини, перукарні, хімчистки і так далі. Це підвищить комфорт людей, які проживають в готелях”, — повідомив Парцхаладзе.
За його словами, це також дозволить забезпечити більшу функціональність приміщень в готелях відповідно до потреб відвідувачів.
Раніше УНН повідомляв, що в оновлених нормах ДБН передбачений інтернет у кожному готельному номері.