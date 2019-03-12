В українських готелях хочуть позбутись телефонних автоматів та абонентських скриньок

КИЇВ. 12 березня. УНН. У проекті змін до державних будівельних норм щодо готелів пропонується вилучити низку обов’язкових вимог щодо проектування в готелях таких приміщень та об’єктів як телефонні автомати, абонентські скриньки, каси купівлі театральних квитків, квитків на транспорт тощо. Зміни до ДБН вже затверджені та будуть опубліковані найближчим часом. Про це написав заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.