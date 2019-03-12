В украинских отелях хотят избавиться от телефонных автоматов и абонентских ящиков

"Убираем еще одно устаревшее требование из действующих государственных строительных норм - обязательное проектирование неактуальных в наше время помещений в составе отелей. Например, телефонные автоматы, абонентские ящики, театральные кассы и кассы билетов на транспорт, торговые киоски. Это до сих пор прописано в наших ГСН. Лет 15 назад возможно это было еще актуально, однако сейчас нет смысла. При этом остается возможность проектирования в составе гостиниц различных объектов обслуживания, если это предусмотрено заданием на проектирование. Например: магазины, парикмахерские, химчистки и так далее. Это повысит комфорт людей, проживающих в гостиницах", - сообщил Парцхаладзе.

По его словам, это также позволит обеспечить большую функциональность помещений в гостиницах в соответствии с потребностями посетителей.

Ранее УНН сообщал, что в обновленных нормах ДБН предусмотрен интернет в каждом гостиничном номере.