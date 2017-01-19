В Україні з’явиться мобільна лабораторія з перевірки якості LPG
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У новому 2017 році за рахунок розширення парку мобільних лабораторій компанія WOG планує приділити пильну увагу посиленню контролю якості LPG. Так, в Україні вперше з'явиться мобільна лабораторія перевірки якості газу. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив гендиректор компанії WOG Сергій Корецький, передає УНН.
“Продовжуємо будувати газові модулі. Мобільна лабораторія газова (з перевірки якості — ред.) розпочне роботу найближчим часом, і це буде перша мобільна лабораторія газу в Україні, яка в онлайн режимі буде реагувати на звернення клієнтів і на виклики працівників мережі АЗК WOG. Тому що головне це контроль за якістю газу, що продається в мережі АЗК WOG”, — розповів він.
Як повідомляв УНН, компанія WOG відкрила у Києві один з найбільших АЗК нового формату.