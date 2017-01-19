В Украине появится мобильная лаборатория по проверке качества LPG
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В новом 2017 году за счет расширения парка мобильных лабораторий компания WOG планирует уделить пристальное внимание усилению контроля качества LPG. Так, в Украине впервые появится мобильная лаборатория проверки качества газа. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил гендиректор компании WOG Сергей Корецкий, передает УНН.
"Продолжаем строить газовые модули. Мобильная лаборатория газовая (по проверке качества - ред.) начнет работу в ближайшее время, и это будет первая мобильная лаборатория газа в Украине, которая в онлайн режиме будет реагировать на обращения клиентов и на вызовы работников сети АЗК WOG. Потому что главное это контроль за качеством продаваемого в сети АЗК WOG", - рассказал он.
Как сообщал УНН, компания WOG открыла в Киеве одну из крупнейших АЗС нового формата.