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В Украине появится мобильная лаборатория по проверке качества LPG

В Украине появится мобильная лаборатория по проверке качества LPG

Киев • УНН

 • 8798 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В новом 2017 году за счет расширения парка мобильных лабораторий компания WOG планирует уделить пристальное внимание усилению контроля качества LPG. Так, в Украине впервые появится мобильная лаборатория проверки качества газа. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил гендиректор компании WOG Сергей Корецкий, передает УНН.

"Продолжаем строить газовые модули. Мобильная лаборатория газовая (по проверке качества - ред.) начнет работу в ближайшее время, и это будет первая мобильная лаборатория газа в Украине, которая в онлайн режиме будет реагировать на обращения клиентов и на вызовы работников сети АЗК WOG. Потому что главное это контроль за качеством продаваемого в сети АЗК WOG", - рассказал он.

Как сообщал УНН, компания WOG открыла в Киеве одну из крупнейших АЗС нового формата.

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