Компанія WOG відкрила у Києві один з найбільших АЗК нового формату

“Новий рік ми вирішили зустрічати відкриттям нового і одного з найбільших комплексів у мережі WOG у місті Києві”, — сказав він.

Директор з роздрібних продажів​​​ ​компанії WOG Денис Кудін розповів про особливості нового комплексу та зауважив, що він відкритий у новому форматі.

“Це один із найбільших АЗК комплексів, які є у нашій мережі. Унікальність саме цієї АЗК в тому, що ми її відкрили в принципово новому форматі. По суті останні три роки ми працювали над новим дизайном АЗК. Це стосується абсолютно всіх елементів від стели, інформаційного табло, на якому ми показуємо ціни, — і ви можете звернути увагу, що там стало два додаткових знаки, які показують, що тут є WOG кафе і WOG маркет, — і, відповідно, це новинка. Вона привертає увагу споживачів і просто класно виглядає. З іншого боку, ми також почали займатися дизайном інтер’єру. Тут велика посадкова зона кафе, яка розрахована на 40 місць. Це означає, що, якщо сюди заїде автобус з пасажирами, то всі зможуть сісти і перекусити”, — розповів Д.Кудівнов.

Також він зауважив, що у новому комплексі оновленим є і WOG маркет.

“Що стосується магазину. То тут теж новий дизайн інтер’єру. Ми розмістили велику кількість зображень продукції, яку ми продаємо. Цікаві пропозиції, характерні для великих мережевих магазинів. Так само ми попрацювали над представленням товару. Ми в цьому магазині почали додавати ті товарні групи, які, як правило, рідко зустрінеш на АЗК, а саме молочна та м’ясна продукція, і відповідно так ми зможемо краще задовольнити потреби споживача”, — додав Д.Кудінов.

Нагадаємо, благодійна ініціатива “Дорога до серця” від WOG продовжує збирати кошти для важкохворих дітей.