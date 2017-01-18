“Дорога до серця” продовжує збирати кошти для важкохворих дітей

“Друзі, хочемо вкотре нагадати вам про благодійну акцію "Дорога до серця“. Ми збираємо кошти на дороге медичне обладнання для важкохворих діток та немовлят. На жаль, фінансування більшості медичних закладів не дозволяє придбати потрібне обладнання, навіть, якщо від цього залежить маленьке життя. Постає питання: хто, якщо не ми з вами?

Допомогти не складно, і кожен свідомий громадянин може долучитися до доброї справи. Ціна шансу на здорове майбутнє — 3 грн. Варто просто придбати символічну наліпку на будь-якому АЗК WOG та WOG CAFE поза АЗК, і ви станете маленьким пазлом великої картини здоров’я.

Завдяки вашій чуйності нам вдалося зібрати 602 814, а отже, за місяць ви придбали 200 938 сердечок! Висловлюємо щиру подяку кожному з вас”. — повідомляють у команії.

Окрім того, у WOG нагадали, що їх мета це зібрати 1 млн 120 тис. 776 грн, які використають на благодійні цілі.

“Кошти підуть у Ковельський пологовий будинок, що має потребу в інкубаторі для новонароджених. Також акушерсько-гінекологічному відділенню Ратнівської ЦРЛ дуже необхідне додаткове обладнання для швидкої допомоги новонародженим — апарат "Неопуфф“ для неінвазивної вентиляції легень та сучасні фотолампи.

У відділення дитячої кардіохірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Дніпровського обласного клінічного центру кардіології та кардіохірургії необхідні шприцові дозатори, які автоматично вводять ліки по міліграмах в організм дитини, чого не може зробити людина.

Ще частина зібраних під час акції коштів піде на ремонт роликових насосів для апарату штучного кровообігу в Центр дитячої кардіології в Києві, де роблять найскладніші в країні операції на серці.Сподіваємося на вашу небайдужість”, — розповіли у компанії.

Нагадаємо, клієнти WOG цьогоріч встановили новий рекорд зі збору коштів в рамках акції “Дорога до серця”.

Так, акція “Дорога до серця” зібрала рекордну кількість коштів — 1 337 136 грн.

Зібрані в рамках акції кошти розподілили між двома медичними закладами — Центром дитячої кардіології та кардіохірургії та Першотравневої ЦГМБ.

У Первомайськ куплений за 480 002 грн апарат ШВЛ Ювента А для штучної вентиляції легенів.

Для столичного Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, куди звертаються батьки з усієї України, куплені набори інструментів для інвазивних операцій на суму 799 799 грн.

Крім того, частина від зібраних грошей — 45 239,78 грн — перерахована на підтримку ще одного соціального проекту “Партнерська Дорога до серця-3”.

Як повідомляв УНН, 19 грудня WOG розпочала щорічну благодійну акцію “Дорога до серця”.