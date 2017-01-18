"Дорога к сердцу" продолжает собирать средства для тяжелобольных детей

"Друзья, хотим еще раз напомнить вам о благотворительной акции "Дорога к сердцу". Мы собираем средства на дорогостоящее медицинское оборудование для тяжелобольных детей и младенцев. К сожалению, финансирование большинства медицинских учреждений не позволяет приобрести необходимое оборудование, даже если от этого зависит маленькая жизнь. Возникает вопрос: кто, если не мы с вами? Помочь не сложно, и каждый сознательный гражданин может присоединиться к доброму делу. Цена шанса на здоровое будущее - 3 грн. Стоит просто приобрести символическую наклейку на любом АЗК WOG и WOG CAFE вне АЗК, и вы станете маленьким пазлом большой картины здоровья.

Благодаря вашей чуткости нам удалось собрать 602 814 грн, а следовательно, за месяц вы приобрели 200 938 сердечек! Выражаем искреннюю благодарность каждому из вас", - сообщают в комании.

Кроме того, в WOG напомнили, что их цель это собрать 1 млн 120 тыс. 776 грн, которые используют на благотворительные цели.

"Средства пойдут в Ковальский родильный дом, который нуждается в инкубаторе для новорожденных. Также акушерско-гинекологическому отделению Ратнивской ЦРБ совершенно необходимо дополнительное оборудование для скорой помощи новорожденным - аппарат "Неопуфф" для неинвазивной вентиляции легких и современные фотолампы.

В отделение детской кардиохирургии, анестезиологии и интенсивной терапии Днепровского областного клинического центра кардиологии и кардиохирургии необходимы шприцовые дозаторы, которые автоматически вводят лекарства по миллиграммам в организм ребенка, чего не может сделать человек.

Еще часть собранных во время акции средства пойдут на ремонт роликовых насосов для аппарата искусственного кровообращения в Центр детской кардиологии в Киеве, где делают самые сложные в стране операции на сердце. Надеемся на ваше неравнодушие", - рассказали в компании.

Напомним, клиенты WOG в этом году установили новый рекорд по сбору средств в рамках акции "Дорога к сердцу".

Так, акция "Дорога к сердцу" собрала рекордное количество средств - 1 млн 337 тыс. 136 грн.

Собранные в рамках акции средства распределили между двумя медицинскими учреждениями - Центром детской кардиологии и кардиохирургии и Первомайской ЦГГБ.

В Первомайск куплен за 480 002 грн аппарат ИВЛ Ювента А для искусственной вентиляции легких.

Для столичного Центра детской кардиологии и кардиохирургии, куда обращаются родители со всей Украины, куплены наборы инструментов для инвазивных операций на сумму 799 799 грн.

Кроме того, часть от собранных денег - 45 239,78 грн - перечислена в поддержку еще одного социального проекта "Партнерская Дорога к сердцу-3".

Как сообщал УНН, 19 декабря WOG начала ежегодную благотворительную акцию "Дорога к сердцу".