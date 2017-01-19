Компания WOG открыла в Киеве одну из крупнейших АЗС нового формата

"Новый год мы решили встречать открытием нового и одного из крупнейших комплексов в сети WOG в городе Киеве", - сказал он.

Директор по розничным продажам компании WOG Денис Кудинов рассказал об особенностях нового комплекса и отметил, что он открыт в новом формате.

"Это один из самых больших АЗ комплексов, которые есть в нашей сети. Уникальность именно этого АЗК в том, что мы его открыли в принципиально новом формате. По сути последние три года мы работали над новым дизайном АЗК. Это касается абсолютно всех элементов от стелы, информационного табло, на котором мы показываем цены, - и вы можете обратить внимание, что там стало два дополнительных знака, которые показывают, что здесь есть WOG кафе и WOG маркет, - и, соответственно, это новинка. Она привлекает внимание потребителей и просто классно выглядит. С другой стороны, мы также начали заниматься дизайном интерьера. Здесь большая посадочная зона кафе, которая рассчитана на 40 мест. Это означает, что, если сюда заедет автобус с пассажирами, то все смогут сесть и перекусить", - рассказал Д.Кудинов.

Также он отметил, что в новом комплексе обновленным является и WOG маркет.

"Что касается магазина, то тоже новый дизайн интерьера. Мы разместили большое количество изображений продукции, которую мы продаем. Интересные предложения, характерные для крупных сетевых магазинов. Так же мы поработали над представлением товара. Мы в этом магазине начали добавлять те товарные группы, которые, как правило, редко встретишь на АЗК, а именно молочная и мясная продукция, и соответственно так мы сможем лучше удовлетворить потребности потребителя", - добавил Д.Кудинов.

Напомним, благотворительная инициатива "Дорога к сердцу" от WOG продолжает собирать средства для тяжелобольных детей.