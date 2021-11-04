В Україні з'явиться COVID-сертифікат про одужання: хто зможе отримати і коли

Деталі

Зазначається, що сертифікат про одужання буде формуватись лише для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі. Документ не згенерується, якщо ваш діагноз COVID-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році.

При цьому обов’язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ - завантажити сертифікат не зможуть. Відповідні зміни сьогодні були схвалені Урядом.

Новий COVID-сертифікат буде двох видів:

- внутрішній - для використання всередині країни в умовах “жовтого” та “червоного” рівнів епіднебезпеки;

- міжнародний - для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС.

Доповнення

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,6 мільйона людей. При цьому загалом зробили 18,5 мільйона щеплень, за останню добу з яких - майже 300 тисяч, більшість - понад 200 тисяч - першою дозою.