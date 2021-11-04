В Украине появится COVID-сертификат о выздоровлении: кто сможет получить и когда

Детали

Отмечается, что сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 от момента запуска функционала нового сертификата и в дальнейшем. Документ не сгенерируется, если ваш диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или ранее в 2021 году.

При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, который будет отображаться в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ). То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЭСЗ - скачать сертификат не смогут. Соответствующие изменения сегодня были одобрены правительством.

Новый COVID-сертификат будет двух видов:

- внутренний - для использования внутри страны в условиях “желтого” и “красного” уровней эпидопасности;

- международный - для пересечения границы 45 стран, которые входят в Доверительную сеть э-здоровья ЕС.

Дополнение

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,6 миллиона человек. При этом в целом сделали 18,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 300 тысяч, большинство - свыше 200 тысяч - первой дозой.