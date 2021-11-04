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В Украине появится COVID-сертификат о выздоровлении: кто сможет получить и когда

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Со следующей недели вакцинированные украинцы, которые переболели на коронавирусную инфекцию, смогут получить цифровой COVID-сертификат о выздоровлении, который позволит в течение 90-ти суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает УНН.

В Украине появится COVID-сертификат о выздоровлении: кто сможет получить и когда

Детали

Отмечается, что сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 от момента запуска функционала нового сертификата и в дальнейшем. Документ не сгенерируется, если ваш диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или ранее в 2021 году.

При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, который будет отображаться в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ). То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЭСЗ - скачать сертификат не смогут. Соответствующие изменения сегодня были одобрены правительством.

Новый COVID-сертификат будет двух видов:
- внутренний - для использования внутри страны в условиях “желтого” и “красного” уровней эпидопасности;
- международный - для пересечения границы 45 стран, которые входят в Доверительную сеть э-здоровья ЕС.

Дополнение

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,6 миллиона человек. При этом в целом сделали 18,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 300 тысяч, большинство - свыше 200 тысяч - первой дозой.

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