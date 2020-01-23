В України з'явилося нове консульство за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У День Соборності України у Філадельфії в США відкрили почесне консульство України. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію посольства України у Вашингтоні у Facebook.
"Символічно у День Соборності Україна відкрила своє почесне консульство у Філадельфії, штат Пеннсильванія, одному з найбільших міст східного узбережжя США", - повідомили у посольстві.
У офіційній церемонії відкриття взяли участь посол України в США Володимир Єльченко, генконсул України у Нью-Йорку Олексій Голубов та представники української громади Америки.
"Почесним консулом України у Філадельфії стала Ірина Мазур, громадська діячка, професійна юристка, членкиня ради директорів організації Razom for Ukraine та віце-президентка Української федерації Америки", - додали в українському диппредставництві.
Нагадаємо, голова МЗС Пристайко анонсував відкриття нового українського посольства.