У Украины появилось новое консульство за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В День Соборности Украины в Филадельфии в США открыли почетное консульство Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию посольства Украины в Вашингтоне в Facebook.
"Символично в День Соборности Украина открыла свое почетное консульство в Филадельфии, штат Пенсильвания, одном из крупнейших городов восточного побережья США", - сообщили в посольстве.
В официальной церемонии открытия приняли участие посол Украины в США Владимир Ельченко, генконсул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов и представители украинской общины Америки.
"Почетным консулом Украины в Филадельфии стала Ирина Мазур, общественный деятель, профессиональный юрист, член совета директоров организации Razom for Ukraine и вице-президенткой Украинской федерации Америки", - добавили в украинском диппредставительстве.
Напомним, глава МИД Пристайко анонсировал открытие нового украинского посольства.