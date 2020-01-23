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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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У Украины появилось новое консульство за рубежом

Киев • УНН

 • 18791 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В День Соборности Украины в Филадельфии в США открыли почетное консульство Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию посольства Украины в Вашингтоне в Facebook.

У Украины появилось новое консульство за рубежом

"Символично в День Соборности Украина открыла свое почетное консульство в Филадельфии, штат Пенсильвания, одном из крупнейших городов восточного побережья США", - сообщили в посольстве.

В официальной церемонии открытия приняли участие посол Украины в США Владимир Ельченко, генконсул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов и представители украинской общины Америки.

"Почетным консулом Украины в Филадельфии стала Ирина Мазур, общественный деятель, профессиональный юрист, член совета директоров организации Razom for Ukraine и вице-президенткой Украинской федерации Америки", - добавили в украинском диппредставительстве.

Напомним, глава МИД Пристайко анонсировал открытие нового украинского посольства.

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