В Україні зростуть ціни на свинину

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"Нетривале пониження цін на живець свиней після Великодня — звична сезонна зміна. Активізація торговельної активності напередодні свята дещо послаблюється після завершення святкувань. Чим пізніший Великдень, тим період "спокою" коротший. Адже сонячна погода — рушій попиту на свинину впродовж весняно-літнього періоду", - повідомили в Асоціації.

Деталі

За оцінками учасників українського ринку свинини, цього року відновлення не змусить себе чекати.

"Найближче покращення погодних умов дозволить споживачам продовжити розпочатий у травні сезон пікніків, а їх вища купівельна активність створить додаткову підтримку для цін", - прокоментували оператори ринку.

Доповнення

Дієтологи радять обирати для шашликів м’ясо птиці замість свинини, адже жирна страва може спровокувати загострення панкреатиту чи гастриту.

Додатково

У Всесвітньої організації охорони здоров’я є дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса та розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози та простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції й червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.