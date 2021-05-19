В Украине вырастут цены на свинину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Цены на свинину после Пасхи несколько снизились, но ненадолго, сообщили в Ассоциации "Свинари Украины" , передает УНН.
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"Непродолжительное понижение цен на живца свиней после Пасхи - обычная сезонная смена. Активизация торговой активности в преддверии праздника несколько ослабляется после завершения торжеств. Чем позднее Пасха, тем период "покоя" короче. Ведь солнечная погода - двигатель спроса на свинину в течение весенне-летнего периода" , - сообщили в Ассоциации.
Детали
По оценкам участников украинского рынка свинины, в этом году восстановление не заставит себя ждать.
"Ближайшее улучшение погодных условий позволит потребителям продолжить начатый в мае сезон пикников, а их высшая покупательская активность создаст дополнительную поддержку для цен", - прокомментировали операторы рынка.
Дополнение
Диетологи советуют выбирать для шашлыков мясо птицы вместо свинины, ведь жирная пища может спровоцировать обострение панкреатита или гастрита.
Дополнительно
У Всемирной организации здравоохранения есть данные, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.