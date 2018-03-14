В Україні зростає невдоволення аграріїв: країна рік живе без міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні нікому дати пояснень щодо незадовільної роботи МінАПК - країна майже рік живе без міністра. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
"В нас же навіть немає кого у відставку відправити. Аграрна країна, а вже скоро рік, як живе без міністра. А без міністра – це означає, що і за АЧС, і за незадовільну агрополітику уряду в цілому спитати немає з кого", - написав він, коментуючи вимоги польських фермерів про відставку їх міністра сільського господарства через АЧС.
Нардеп додав, що ситуація із АЧС в Україні є критичною. І допоки уряд зволікає із призначенням міністра АПК, країна терпить мільярдні збитки через хворобу.
"Тільки минулого року неефективні заходи з протистояння АЧС завдали нашим фермерам та галузі збитків у розмірі 12 млн доларів", - зауважив нардеп.
Поряд з цим, неефективність роботи вітчизняного МінАПК констатують і аграрії, і виробники харчової галузі, зазначив С.Тригубенко.
"Буквально минулого тижня сільськогосподарські виробники пікетували Кабмін із вимогою реалізувати підписану аграріями резолюцію та знизити ПДВ на харчові продукти до 7%.
Негативно оцінюють роботу Мінагрополітики і представники молочної галузі: 93,7% виробників молока виступили проти нинішніх програм державної підтримки аграрної галузі", - написав він.
Нагадаємо, польські фермери вимагають відставки міністра сільського господарства за провал боротьби з АЧС.