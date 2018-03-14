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В Украине растет недовольство аграриев: страна год живет без министра

В Украине растет недовольство аграриев: страна год живет без министра

Киев  •  УНН

 • 16188 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине некому дать пояснения относительно неудовлетворительной работы МинАПК - страна почти год живет без министра. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

 

"У нас же даже некого в отставку отправить. Аграрная страна, а уже скоро год, как живет без министра. А без министра - это значит, что и по АЧС, и за неудовлетворительную агрополитику правительства в целом спросить не с кого", - написал он, комментируя требования польских фермеров об отставке их министра сельского хозяйства из-за АЧС.

Нардеп добавил, что ситуация с АЧС в Украине является критической. И пока правительство медлит с назначением министра АПК, страна терпит миллиардные убытки из-за болезни.

"Только в прошлом году неэффективные меры по противостоянию АЧС нанесли нашим фермерам и области ущерб в размере 12 млн долларов", - отметил нардеп.

Наряду с этим, неэффективность работы отечественного МинАПК констатируют и аграрии, и производители пищевой отрасли, отметил С.Тригубенко.

"Буквально на прошлой неделе сельскохозяйственные производители пикетировали Кабмин с требованием реализовать подписанную аграриями резолюцию и снизить НДС на продукты питания до 7%.

Негативно оценивают работу Минагрополитики и представители молочной отрасли: 93,7% производителей молока выступили против нынешних программ государственной поддержки аграрной отрасли", - написал он.

Напомним, польские фермеры требуют отставки министра сельского хозяйства за провал борьбы с АЧС.

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