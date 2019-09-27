В Україні зросли борги по зарплатах – Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Протягом серпня поточного року в Україні майже на 3% зріс борг по заробітній платі у порівнянні з липнем. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
За даними Держстату, на 1 вересня 2019 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 2816,8 млн грн, або 102,8% у порівнянні з 1 серпня 2019 року.
Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня становила 1658,5 млн грн (104,1% у порівнянні з 1 серпня 2019 року).
Нагадаємо, станом на 1 вересня борг із виплати заробітної плати у Києві склав 177,6 млн грн.