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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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В Україні зросли борги по зарплатах – Держстат

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Протягом серпня поточного року в Україні майже на 3% зріс борг по заробітній платі у порівнянні з липнем. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.

В Україні зросли борги по зарплатах – Держстат

За даними Держстату, на 1 вересня 2019 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 2816,8 млн грн, або 102,8% у порівнянні з 1 серпня 2019 року.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня становила 1658,5 млн грн (104,1% у порівнянні з 1 серпня 2019 року).

Нагадаємо, станом на 1 вересня борг із виплати заробітної плати у Києві склав 177,6 млн грн.

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