В Украине выросли долги по зарплатам — Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В августе текущего года в Украине почти на 3% вырос долг по заработной плате по сравнению с июлем. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
По данным Госстата, на 1 сентября 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2816,8 млн грн, или 102,8% по сравнению с 1 августа 2019 года.
Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября составила 1658,5 млн грн (104,1% по сравнению с 1 августа 2019 года).
Напомним, по состоянию на 1 сентября долг по выплате заработной платы в Киеве составил 177,6 млн грн.